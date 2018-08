Fiorentina:Corvino, fiduciosi per futuro

FIRENZE, 21 AGO - ''L'anno scorso abbiamo iniziato un nuovo ciclo, siamo molto fiduciosi per il futuro''. Lo ha detto il dg dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino a Sky Sport.''Ripartiamo pieni di dolore per la perdita del nostro capitano Astori - ha aggiunto - Siamo la squadra più giovane di tutta la A, figlia di un'idea nata l'anno scorso e sostenuta anche da Davide. Mi auguro di vedere in campo una Fiorentina più vogliosa e agguerrita dell'anno scorso per premiare soprattutto il lavoro di Pioli, la passione dei tifosi e quanto fatto dalla proprietà: tenere tutti i migliori è stato uno sforzo''. Intanto oggi è stato presentato il centrocampista svizzero Edimilson Fernandes, classe '96, arrivato in prestito dal West Ham. Il giocatore, maglia n.26, non vede l'ora di iniziare: ''Mi sento pronto, sono giovane ma porto l'esperienza maturata in Inghilterra. Il mio ruolo preferito è mezzala e fin da piccolo il modello è Iniesta ma non ho problemi a giocare in ogni zona del campo. L'obiettivo è l'Europa''.