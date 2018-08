Luigi De Laurentiis,Bari ad alti livelli

BARI, 21 AGO - "Ero a Londra, seguivo progetti cinematografici internazionali ed è arrivata questa bellissima opportunità. In un'ora ho deciso di accettare questa presidenza del Bari, eccellenza italiana. Bisogna internazionalizzarla per farla arrivare a livelli più alti": così Luigi De Laurentiis, neo presidente del Bari calcio, ha illustrato la sia missione, dopo aver in mattinata visitato insieme al padre Aurelio e al sindaco Antonio Decaro lo stadio San Nicola. "Verrò a vivere qui per un po' di tempo e seguirò da vicino: Bari è una città che ho visitato più volte e ho sempre amato", ha aggiunto. La TicketOne si occuperà di abbonamenti e ticketing: "Ci vogliono dieci giorni per organizzarci. Speriamo di partire il 31 agosto o il 1 settembre. Prezzi? Saranno un nostro regalo, per un viaggio iniziatico simbolico da fare insieme", ha concluso. Sul calciomercato solo indiscrezioni: in porta giocherà un under e si sonderà la disponibilità di Brienza per un eventuale tesseramento. La sede del club sarà al San Nicola.