Bari: De Laurentiis, tornare in A presto

BARI, 21 AGO - Il Bari di Aurelio De Laurentiis è partito ufficialmente oggi al San Nicola. Il patron ha presentato la dirigenza - il figlio Luigi sarà il presidente, Matteo Scala il club manager, Luigi Cornacchini allenatore - e ha illustrato i programmi: "Il club deve arrivare in A il più rapidamente possibile". La società è iscritta in sovrannumero alla Serie D ma non si esclude un eventuale ripescaggio in Lega Pro: "Obiettivo Serie C? Non abbiamo mollato nulla - ha spiegato Aurelio De Laurentiis - e rispettosamente assistiamo a questa ricomposizione di un calcio disgregato: la Figc è commissariata, ci sono situazioni in fieri. Non sappiamo se la B sarà da 19 o 22 e, di conseguenza, tutto quello che verrà. Non tiriamo la giacchetta a nessuno". Sull'inizio della stagione il patron ha aggiunto: "Un uccellino mi ha detto che non si parte (la serie D) il 2 ma il 15. Meglio, abbiamo più tempo per organizzarci".