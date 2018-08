CR7 tra tifosi Juve, autografi e selfie

TORINO, 21 AGO - Fuori programma molto gradito oggi dai tifosi bianconeri che a decine hanno atteso la fine dell'allenamento fuori dal centro sportivo bianconero della Continassa. Cristiano Ronaldo si è fermato per firmare autografi e per concedersi ai selfie dei suoi sostenitori di tutte le età. Sorrisi per tutti da parte di CR7 che sabato contro la Lazio debutterà con la maglia bianconera all'Allianz Stadium, alla ricerca del primo gol per la Juve.