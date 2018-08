Cagliari: Klavan, Maldini il mio modello

CAGLIARI, 21 AGO - Pronto per la partita di domenica con il Sassuolo? "Yes, of course (sì, naturalmente)". Ragnar Klavan, il difensore estone appena arrivato a Cagliari dal Liverpool, risponde in inglese alla prima domanda della sua nuova carriera italiana. "La serie A - ha detto Klavan, 124 presenze e 3 gol con la maglia dell'Estonia - è uno dei campionati più competitivi e questa nuova sfida può solo completare la mia carriera. Cagliari è sempre stata la mia prima scelta anche se ho ricevuto richieste da diversi club di diversi Paesi. Questa esperienza mi ricorda quella in Bundesliga, all'Augsburg - ha spiegato - anche lì bisognava lottare, ma poi ci siamo tolti delle belle soddisfazioni arrivando al quinto posto e in Europa League. Penso che la calma sia una delle mie qualità: sono cresciuto ammirando Paolo Maldini, uno che palla al piede mostrava di sapere sempre quello che stava facendo. Ritengo di essere un difensore completo: piace anche a me giocare la palla".