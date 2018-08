Calcio: Atalanta-Frosinone 4-0

ROMA, 20 AGO - Troppa Atalanta per il neopromosso Frosinone che a Bergamo è affondato sotto i colpi del 'Papu' Gomez e compagni. Nel 4-0 finale la squadra allenata da Moreno Longo ha mostrato lacune in tutti i settori, ma il reparto peggiore è stato quello arretrato e solo grazie alle parate di Sportiello la punizione non è stata ancora più severa. Per l'Atalanta sono arrivati i primi 3 punti in campionato, ma soprattutto è stata l'occasione per provare gli schemi in vista dell'andata dei playoff di Europa League di giovedì sera, contro il Copenhagen. Unico acuto dei ciociari il palo colto da Ciano all'11'. Poi solo Atalanta, passata in vantaggio con Gomez al 14', su assist di Toloi. Nella ripresa Hateboer al 4' ha di fatto chiuso la pratica e Pasalic al 16' ha aggiunto il suo nome nel tabellino. In entrambe i casi l'ultimo passaggio è stato di Gomez. L'argentino nel recupero ha poi messo il sigillo su una partita perfetta firmando la sua doppietta con un gran destro, leggermente deviato da Salamon.