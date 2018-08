C.Ronaldo in lizza per premio Uefa

ROMA, 20 AGO - Cristiano Ronaldo della Juventus, Modric del Real Madrid e 'Momo' Salah del Liverpool: sono i tre calciatori in lizza per il premio Uefa di miglior giocatore della passata stagione. Lo ha reso noto la confederazione europea in vista dell'assegnazione che verrà fatta la settimana prossima in occasione del sorteggio dei gironi di Champions a Montecarlo. Le scelte sono state fatte in base ai voti di tutti i tecnici che hanno preso parte alla scorsa Champions e di una giuria formata da giornalisti specializzati. Sono state prese in considerazione le prestazioni nelle varie sfide delle competizioni europee per club, ma l'Uefa ha voluto precisare che "si poteva votare tenendo conto anche dei Mondiali". Fra gli esclusi dalla 'short list' dei tre candidati ci sono i francesi Antoine Griezmann, quarto nelle votazioni, e Kylian Mbappè, sesto.