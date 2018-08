Serie B: al via riunione Aic-capitani

ROMA, 20 AGO - Ha preso il via, presso un hotel di Roma vicino alla stazione Termini, la riunione tra Associazione italiana calciatori e una folta rappresentanza di capitani di Serie B e C (dei club interessati al ripescaggio), con al centro l'ipotesi di scioperare in occasione della prima giornata del torneo cadetto contro la decisione di bloccare i ripescaggi e procedere con un calendario a 19 squadre. All'ingresso, ha parlato il presidente del sindacato calciatori, Damiano Tommasi: "Se chiederemo lo sciopero? Illustreremo la situazione anche alla luce degli ultimi fatti, che onestamente non sono così piacevoli, e poi prenderemo una decisione", ha sottolineato Tommasi. "Cosa mi aspetto? Una bella chiacchierata - ha aggiunto prima di iniziare la riunione - sono stati invitati alcuni rappresentanti dei club, anche di Serie C, non soltanto i capitani. Vediamo cosa esce dalla riunione".