Figc: Fabbricini, ora riforma campionati

ROMA, 20 AGO - "Credo che la grande incombenza del prossimo consiglio federale sarà riformare i campionati, gli attuali format stridono e il sistema così non regge. Società anche gloriose sono sparite in pochi mesi, tutto questo professionismo in Italia non può reggere". Lo ha detto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1. "Bisogna trovare per la presidenza Figc una persona che sia in grado di governare bene questo mondo - ha proseguito Fabbricini -. Più che una federazione mi sembra una confederazione. Ci sono interessi troppo spesso contrastanti, ogni provvedimento fa arrabbiare qualcuno. Ma non basta fare un presidente, bisogna avere la forza di fare le dovute modifiche a questo sistema". Il commissario ha ricordato di aver steso una 'road map' che prevede l'assemblea elettiva per il 22 ottobre prossimo.