D'Aversa, Parma ha pagato episodio Var

PARMA, 19 AGO - "Ci tenevamo a far bene in questa prima di serie A, di fronte al nostro pubblico - ha commentato Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, dopo il 2-2 con l'Udinese - Devo dire che per un'ora abbiamo fatto anche ottimo calcio. Voglio rivedere la partita ma credo che abbiamo solo pagato l'episodio del Var. E' pesato a livello mentale e per cinque minuti ci siamo persi concedendo anche il pareggio. Ma non mi sento di dire nulla questa sera ai miei ragazzi". "Partita molto positiva - ha esordito invece il tecnico dei friulani Julio Velazquez, bravi a recuperare dopo aver subito il doppio svantaggio - Meglio la seconda parte del match, nella prima abbiamo fatto troppi passaggi prevedibili. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, una caratteristica che voglio assolutamente dalla mia squadra. Nell'intervallo ho parlato ai ragazzi, ho chiesto questo e c'è stata una reazione. E' un pareggio molto importante per noi".