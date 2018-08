Morace, stop ultrà a donne? E' Medioevo

ROMA, 19 AGO - "Siamo nel Medioevo. Queste cose non le tollero più, non sono giustificabili. Si tratta certo di qualche idiota ma adesso le responsabilità se le devono prendere a tutti i livelli". È il commento di Carolina Morace, ex campionessa di calcio femminile che ha militato anche nella Lazio prima da calciatrice e poi da allenatore, in merito alla diffusione dei volantini in Curva Nord ieri durante Lazio-Napoli con cui gli ultrà laziali invitano le donne a posizionarsi dalla 10/a fila in poi del settore più caldo biancoceleste. "Sono legata ai tifosi laziali, sono stata a lungo in biancoceleste e so che la maggioranza è costituita da un pubblico corretto e passionale. Questa iniziativa però, presa da un gruppetto di pochi, la trovo una cosa fuori dai tempi - dice Morace, tecnico del Milan femminile - Siamo nel 2018, sono tantissime donne tifose, i club hanno fatto molte campagne per avvicinare le donne al calcio. È proprio tutto il modo con cui viene trattato lo sport femminile. A certa gente va vietato lo stadio".