City dilaga, David Silva festeggia

ROMA, 19 AGO - Una vittoria travolgente per il Manchester City che seppellisce di gol l'Huddersfield (6-1) e regala un pomeriggio da incorniciare a David Silva che festeggia il suo debutto stagionale di Premier, scendendo in campo per la prima volta insieme al piccolo Mateo, il figlio nato prematuramante a fine 2017 e che ha rischiato di morire, come ha raccontato pubblicamente il giocatore che, non bastasse, è andato anche a segno a inizio secondo tempo con una bellissima punizione. Il gol di Silva è arrivato a giochi ormai fatti, con Aguero (doppietta) e Gabriel Jesus che avevano firmato tre reti già a fine primo tempo, con Stankovic che aveva accorciato le distanze al 43' per gli ospiti. Poi, dopo la punizione di Silva, ecco gli ultimi due gol, ancora con Aguero e poi l'autogol di Kongolo all'84'. David Silva la lasciato il campo dopo un'ora di gioco, sostituto dal neo acquisto Mahrez, meritandosi la standing ovation del pubblico.