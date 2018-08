Gasperini, importante iniziare bene

ZINGONIA, 19 AGO -"Nelle stagioni precedenti abbiamo sempre fallito l'esordio, stavolta sarebbe bene cominciare col piede giusto anche in ottica europea". Alla vigilia del Monday Night col Frosinone, Gian Piero Gasperini vuole lasciarsi alle spalle la prima di campionato delle due stagioni precedenti, il 3-4 con la Lazio e lo 0-1 con la Roma. "Sappiamo che il campionato italiano è equilibrato e competitivo, esiste sempre un periodo di rodaggio per tutti - rimarca il tecnico dell'Atalanta -. Vincere contro una neopromossa non è mai facile, ha cambiato tanto. Serve la solita qualità per aprire difese del genere e superare le nostre incertezze". Sul mercato interno e le scelte per domani, l'allenatore nerazzurro è netto: "In questo momento la scelta è tra Barrow e Zapata, in avanti gli altri sono Gomez e Cornelius. Rigoni non l'ho ancora visto, è a disposizione da martedì - chiude - In questo momento abbiamo quattro centravanti, tre punte esterne e tre esterni sinistri: farò fatica a far giocare tutti quanti".