Atletico: Simeone, Valencia esordio duro

ROMA, 19 AGO - Dopo il trionfo nella Supercoppa Uefa sul Real Madrid, l'Atletico debutterà domani in Liga con una non facile trasferta a Valencia, un impegno che preoccupa Diego Simeone più di altre questioni, come ad esempio il mercato o l'esordio della Var nel campionato. "Domani affronteremo una delle squadre più importanti del campionato, che ha avuto una crescita enorme con l'arrivo di Marcelino e ha un gioco simile al nostro - ha detto il tecnico dei Colchoneros in conferenza stampa -. Ora penso alla formazione, non ai singoli. Se mi chiedete di Filipe Luis (molto corteggiato dal Psg, ndr) dico che è un giocatore che molto importante per noi e spero davvero che resti, ma al momento penso solo alla partita al Mestalla, il gruppo è più importante di tutto".