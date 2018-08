Andreazzoli, lavoreremo per la salvezza

EMPOLI (FIRENZE), 18 AGO - L'Empoli torna in Serie A. Domani l'esordio casalingo contro il Cagliari. Mai come quest'anno il massimo campionato italiano è al centro delle attenzioni, come conferma il tecnico Aurelio Andreazzoli. "E' un campionato da fuochi d'artificio, intorno c'è più clamore. Sappiamo dove siamo e il nostro obiettivo. La salvezza, da conquistare anche all'ultima giornata. Lavoreremo forte per questo e per valorizzare i nostri giovani. In questo momento ho solo premura di affrontare la gara. Sappiamo il valore dell'avversario - dice Andreazzoli parlando del Cagliari - e conosciamo i pericoli. Credo però che anche loro siano consapevoli di quello che li aspetta. Cercheremo di fare il meglio possibile con la consapevolezza che siamo un cantiere aperto".