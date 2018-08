Cerci accolto come 'Il Padrino'

ROMA, 18 AGO - Un benvenuto degno di un campione o meglio di un 'Padrino'. E' quello che il club turco dell'Ankaragucu, squadra neo promossa nella Super Lig turca, ha riservato al nuovo acquisto, Alessio cerci, l'ex attaccante di Torino, Atletico Madrid e Verona che ha deciso di ripartuire dalla Turchia dopo le ultime appannate stagioni. E il club turco per dargli in benvenuto ha scelto una presentazione in stile 'cinematografico', come si vede sul profilo Twitter della squadra che ritrae il 31enne giocatore in versione 'Don Vito Corleone', sulle note de 'Il Padrino', accompagnato da un beneaugurante "benvenuto Allessio" (con due elle).