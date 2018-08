Crollo ponte: Fiorentina, 1' silenzio

FIRENZE, 18 AGO - La Fiorentina ha osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia di Genova e in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Questa mattina il tecnico Stefano Pioli e i giocatori, prima di cominciare l'allenamento, si sono riuniti in cerchio dentro il campo restando in silenzio per un minuto come dimostrano la foto e il post pubblicati dal club viola sul proprio profilo Twitter, con l'hashtag #Genova#luttonazionale. Fra l'altro la Fiorentina avrebbe dovuto giocare domani sera proprio a Genova contro la Sampdoria ma su richiesta del presidente blucerchiato Ferrero la partita è stata rinviata al 19 settembre.