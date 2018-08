Mazzarri, con Roma serve gara perfetta

TORINO, 18 AGO - "Contro la Roma dovremo essere perfetti per fare risultato positivo". Walter Mazzarri alza l'asticella in vista dell'esordio in campionato del Torino contro la Roma: "E' una partita da prendere con le molle, ogni giocatore giallorosso ha qualità eccelse - ha spiegato il tecnico granata - . Stiamo lavorando molto per mettere in difficoltà il più possibile una squadra tecnicamente molto forte. La Roma si è rinforzata, ha un allenatore straordinario che li ha portati a far bene in Italia e in Champions League: dobbiamo rimanere concentrati perché domani sarà la prima partita vera".