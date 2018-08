Atalanta, scambio prestiti con Udinese

BERGAMO, 17 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato lo scambio di prestiti con diritto di opzione con l'Udinese: in nerazzurro approda l'esterno sinistro nazionale iracheno Ali Adnan ('93), mentre viene ceduta in Friuli l'ala Marco D'Alessandro ('91), nell'ultima stagione a titolo temporaneo al Benevento. Il club lombardo ha poi prestato Nicolò Fazzi al Livorno con la formula del diritto di riscatto e controriscatto. L'esterno classe '95, prelevato dal Perugia il 19 gennaio 2017, era rimasto in Umbria a titolo temporaneo eccetto nell'ultima stagione, disputata nel Cesena.