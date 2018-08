Argentina, chiamati 5 'italiani'

BUENOS AIRES, 17 AGO - Ci sono cinque 'italiani' nella lista della nuova Argentina dell'ex Lazio Lionel Scaloni, attuale ct 'ad interim'. L'Albiceleste giocherà in amichevole il 7 settembre a Los Angeles con il Guatemala e l'11 in New Jersey contro la Colombia, e Scaloni ha chiamato ben 29 giocatori, tra i quali non c'è Messi che ha lasciato temporaneamente la nazionale, così come Otamendi. Molte le novità, fra le quali, inaspettate, il bomber della Viola Giovanni Simeone e l'ex Palermo Franco Vazquez, che ha giocato in amichevole con l'Italia (nel marzo 2015 contro l'Inghilterra) ma poi si è pentito della scelta dichiarando di essere "solo argentino". E ora Scaloni ha deciso di chiamarlo, viste le sue buone prestazioni nel Siviglia. Oltre a Simeone, gli 'italiani' della lista sono Icardi, Lautaro Martinez, Dybala e Pezzella.