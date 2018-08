Ancelotti'formazione?Decido domani sera'

NAPOLI, 17 AGO - ''Non ho problemi a dare la formazione, solo che i giocatori non la sanno. Quindi quando la sapranno domani sera ve la dirò''. Carlo Ancelotti fa pretattica e in conferenza stampa non svela nulla sulla squadra che manderà in campo domani sera contro la Lazio all'Olimpico. ''Dubbi - spiega - ce ne sono, ma è positivo, molti meritano di giocare. Il sistema non cambierà, ma cambierà l'interpretazione che daremo di volta in volta alla gara. Nelle ultime gare è mancato un po' d'equilibrio ed abbiamo lavorato su quello. Domani saremo equilibrati''. ''Spero - aggiunge il tecnico - che la quadratura ci sia già domani, la squadra ha dato segnali importanti in tutti gli allenamenti. Poi qualche test è andato bene, qualcuno meno. La squadra ha fatto benissimo negli anni scorsi e quando cambi su cose fanno bene serve più tempo. Quando le cose vanno male è facile cambiare''.