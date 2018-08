Snai, Juve di CR7 a spasso col Chievo

ROMA, 17 AGO - I precedenti sono schiaccianti, viste le cinque vittorie consecutive della Juventus. Stavolta, poi, il Chievo dovrà vedersela anche con Cristiano Ronaldo. Un inizio duro per i gialloblù nella prima giornata di Serie A: per l'anticipo di domani al Bentegodi, la squadra di D'Anna è data a 13 sul tabellone SNAI. Strada in discesa per Allegri, dato a 1,23, con la «X» a 5,75. Occhi ovviamente puntati sul fenomeno portoghese: CR7 primo marcatore dell'incontro, e dunque di tutto il campionato, si gioca a 3,50, mentre una rete in qualsiasi momento della partita vale 1,50. Quota caldissima anche per la prima doppietta italiana, a 2,85, e non è esclusa nemmeno la tripletta, a 9,00. Comunque vada, per i quotisti sarà una partita da Over (a 1,63), con il rischio per il Chievo di rimanere a bocca asciutta: la porta bianconera inviolata vale 1,63, superare Szczesny pagherebbe invece 2,10.