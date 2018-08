Crollo ponte: Ferrero "Samp non gioca"

ROMA, 16 AGO - "La Sampdoria e la Fiorentina non giocano. Enrico Preziosi non gioca, quindi neanche il Milan. E si è unita anche la Juventus. Prevarrà il buon senso: le partite si recuperano, i morti no"". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a RMC. "I cittadini di Genova sono uomini coraggiosi, forza Genova - dice ancora -. Faccio appello ai sampdoriani e alla città per avere una reazione positiva". Il presidente di Lega Miccichè sta valutando la situazione e sono certo che accoglierà il mio appello"."Non ho il coraggio di pensare ad esultare in un momento come questo - aggiunge Ferrero -: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuità di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi riguarda, non giochiamo. Ho sentito l'ad Marotta e mi ha confermato che l'intenzione della Juventus è di non scendere in campo".