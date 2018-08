Liga: un match di Real o Barca in Usa

ROMA, 16 AGO - Già da questa stagione una partita del campionato spagnolo, la Liga, possibilmente con Real Madrid o Barcellona, si giocherà negli Stati Uniti. Questo in base all'accordo, storico e che durerà 15 anni, firmato fra l'ente che sovrintende alla massima serie spagnola e Relevent, la multinazionale che vuole favorire l'espansione del calcio negli Usa e che organizza la International Champions Cip (Icc). Per la prima volta un grande campionato calcistico europeo si svolgerà quindi anche oltreoceano, seppur per un solo incontro.