Monchi:mercato Roma ok,quel che volevamo

ROMA, 16 AGO - "Il mercato è vicino alla conclusione, manca un giorno, e posso fare una valutazione: sono contento di quanto fatto ma convinto che si può sempre fare meglio, però penso che abbiamo fatto quello che avevamo in testa". Così il ds della Roma, Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria del centrocampista francese Steven Nzonzi. "Ho fiducia in lui, penso sia un giocatore forte e lo dimostra il fatto che ho l'ho preso due volte, qui e a Siviglia" spiega Monchi, aprendo poi a una partenza del giovane Zaniolo: "Siamo rimasti veramente sorpresi dal livello suo e di Coric. Vediamo si c'è la possibilità di trovare qualche squadra in Serie A per farlo giocare e crescere ancora". Chi invece non ha bisogno di fare esperienza è Nzonzi, nazionale francese e neo campione del mondo, proveniente dal Siviglia dove ha giocato per 3 stagioni. "Ho deciso di lasciare la Spagna perché per me era giunto il momento di accettare una nuova sfida''.