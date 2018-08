Ginocchio De Bruyne fa crac

ROMA, 15 AGO - Brutta infortunio per Kevin De Bruyne. Il talentuoso centrocampista belga del Manchester City si è fatto male oggi in allenamento, riportando un grave infortunio al ginocchio con possibile interessamento dei legamenti. Secondo il 'Sun' potrebbe restare fuori fino a Natale. Lo sfortunato De Bruyne che, sarebbe già volato a Barcellona per una visita specialistica dopo essere uscito in stampelle dal centro sportivo, non è nuovo a infortuni del genere e già due anni fa fu costretto ad uno stop di due mesi per un incidente simile. Reduce dal Mondiale disputato col Belgio, De Bruyne era rientrato da poco in squadra, avendo saltato sia la Community Shield contro il Chelsea e partendo dalla panchina nel match d'esordio in premier contro l'Arsenal domenica scorsa.