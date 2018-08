Champions: fuori Celtic e Spartak

ROMA, 14 AGO - Passaggio centrato per Ajax, Dinamo Kiev, Benfica e Salisburgo, mentre si ferma la corsa verso l'Europa che conta dello Spartak Mosca e del Celtic Glasgow dopo il terzo turno preliminare della Champions League. La squadra russa, dopo il ko dell'andata, non va oltre lo 0-0 con il Paok. Avanza anche l'Aek che batte 2-1 il Celtic. L'Ajax si impone 3-0 sullo Standard Liegi dopo il 2-2 dell'andata. Al Benfica basta l'1-1 con il Fenerbahce dopo il successo in casa all'andata. Risultati del terzo turno: Dinamo Kiev-Slavia Praga 2-0 (3-1) BATE Borisov-Qarabag 1-1 (2-1) Spartak Mosca-PAOK Salonicco 0-0 (2-3) AEK Atene-Celtic Glasgow 2-1 (3-2) Dinamo Zagabria-Astana 1-0 (3-0) Fenerbahce-Benfica 1-1 (1-2) MOL Vidi-Malmoe 0-0 (1-1) Shkendija-Salisburgo 0-1 (0-4) Ajax-Standard Liegi 3-0 (5-2) Trnava-Stella Rossa 1-2 (2-3)