Zamparini, norma sbagliata va modificata

ROMA, 14 AGO - "Ciò che è successo non è altro che lo specchio di questa Italia, un Paese dove si registra il totale disfacimento delle istituzioni". Così il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, commenta a Rmc Sport il caos serie B. "Una legge sbagliata va modificata anche andandole contro: sia questa una occasione per cambiare nel giusto, non nello sbagliato. Se ci sono da tempo dei problemi vanno risolti, magari andando anche contro i regolamenti stessi", ha aggiunto. "Ho vissuto un campionato di B a 22 squadre, è un sistema totalmente stupido e deleterio - ha sottolineato Zamparini -. Ho richiesto la sospensione dei campionati dopo i fatti di Frosinone per tutelare i nostri interessi, fu fatta una porcheria come una porcheria fu la sanzione. Il calcio deve ritrovare i valori, il percorso deve partire anche dall'operato dei media stessi".