Chiellini 34 anni, aiuta 'Insuperabili'

TORINO, 14 AGO - Giorgio Chiellini compie 34 anni e lancia una raccolta fondi a favore degli Insuperabili, la scuola calcio per disabili di cui da alcuni anni è testimonial. "Grazie in anticipo a chiunque vorrà unirsi a me nel supportare questo straordinario progetto", scrive su Facebook il difensore, che ha appena ereditato da Buffon la fascia da capitano della Juventus. "Nelle Academy queste persone hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo del calcio e possono passare ore spensierate e di divertimento attraverso il lavoro di tutti i Team di educatori e formatori", spiega ancora Chiellini. Il progetto degli Insuperabili è nato a Torino nel settembre 2012, sul modello inglese Football For Disabled. Mira a garantire, attraverso il calcio, la crescita e l'integrazione di ragazzi con disabilità all'interno della società. E' presente in Italia con dieci academy, ciascuna organizzata e gestita da personale qualificato.