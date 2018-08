Gravina:B a 19?'Sfascio calcio italiano'

ROMA, 13 AGO - "Con la decisione presa dal commissario della Figc del blocco dei ripescaggi nella Lega B prendiamo atto inermi dello sfascio senza guida del calcio italiano". E' molto dura la presa di posizione, via Twitter, del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina dopo che sono stati compilati i calendari del torneo cadetto, a 19 squadre grazie al 'via libera' del commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini. "Spero che l'organo di vigilanza preposto di Palazzo Chigi - continua Gravina - prenda provvedimenti per questo abuso".