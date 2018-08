Beach Soccer, Catania campione d'Italia

CATANIA, 12 AGO - Lo scudetto del beach soccer italiano targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti se lo cuce sulle maglie la DomusBet Catania al termine di una splendida finale tricolore vinta per 7-4 contro l'Happy Car Sambenedettese sul rettangolo di sabbia della "Fratelli Beretta Beach Arena". Catania torna quindi sul trono d'Italia a dieci anni di distanza dalla conquista dell'ultimo titolo. Completa il podio della finali il Terracina, che nella finale per il terzo posto ha battuto l'Ecosistem Catanzaro per 11-8. Solo sesta la Lazio nonostante le grandi prestazioni in questi giorni, e i gol, di Diego Armando Maradona jr.