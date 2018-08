Keita all'Inter, domani visite mediche

MILANO, 12 AGO - Keita Balde Diao è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne attaccante senegalese, nato in Spagna, dovrebbe arrivare in serata a Milano: domani sono in programma le visite mediche, prima della firma del contratto con il club nerazzurro in sede. Keita arriverà all'Inter dal Monaco in prestito oneroso (circa 5 milioni) con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni.