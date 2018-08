Torino vicino a Ola Aina del Chelsea

TORINO, 12 AGO - Si muove anche in entrata il mercato del Torino. Dopo la cessione di Obi al Chievo Verona, sembra fatta per l'acquisto dal Chelsea del laterale Ola Aina, 21 anni, l'ultima stagione in prestito all'Hull city nella Championship inglese. Salvo colpi di scena, il giocatore dal doppio passaporto, inglese e nigeriano, sosterrà domani le visite mediche a Torino, dove si trova già da un paio di giorni. Per aggiudicarsi il giocatore 'raccomandato' da Antonio Conte, l'ex allenatore del Chelsea amico del ds granata Gianluca Petrachi, il club di Urbano Cairo ha battuto la concorrenza di Villareal e Psv Eindhoven. L'operazione dovrebbe avvenire con la formula del prestito, con diritto di riscatto a favore dei granata.