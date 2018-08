Toro: Mazzarri,in C.Italia conta vincere

TORINO, 11 AGO - "Domani conta passare il turno. In ogni partita dobbiamo dare il massimo e anche domani dovremo pensare solamente a questo". Walter Mazzarri presenta così, ai microfoni di Torino Channel, la sfida di domani sera contro il Cosenza, terzo turno di Coppa Italia e debutto dei granata in una gara ufficiale. Belotti e compagni scenderanno in campo col lutto al braccio in memoria di Gustavo Giagnoni, l'allenatore col colbacco scomparso nei giorni scorsi a 86 anni. "Era un grande uomo - dice Mazzari di Giagnoni - ho avuto la fortuna di incontrarlo all'inizio della mia carriera e mi vengono i brividi a pensare a quei momenti. E' un uomo che mi ha aiutato a crescere nella carriera tanto quanto nella vita".