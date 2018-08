Samp. Giampaolo, battere Viterbese

GENOVA, 11 AGO - "Domani sera si gioca per un obiettivo che conta, un obiettivo importante, e il traguardo è chiaramente superare il turno". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria alla vigilia della sfida di Coppa Italia al Ferraris con la Viterbese. L'obiettivo è di regalare una gioia a tifosi nel giorno del compleanno della Sampdoria, nata il 12 agosto 1946. "Per molti calciatori sarà l'esordio ma per fortuna abbiamo una base consolidata che li ha aiutati nell'inserimento", ha detto il tecnico a Samp TV. "La Viterbese ha giocatori agili e contro l'Ascoli ha evidenziato un buon stato di forma - commenta ancora l'allenatore doriano -. La differenza di due categorie andrà ribadita sul campo, con volontà e mentalità vincente Riabbracceremo i nostri tifosi, che sono sempre pronti a seguirci: lo hanno fatto anche in ritiro e nelle trasferte in Inghilterra. Ora tocca a noi, per festeggiare insieme un anniversario importante".