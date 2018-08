Serie B, appello La Russa a Malagò

ROMA, 11 AGO - "La vicenda del calendario della serie B e dell'elenco delle squadre ammesse a parteciparvi appare sempre più una questione che esula dal rispetto delle regole e che è indifferente alle legittime aspettative delle società, anche dopo le inequivocabili affermazioni della Figc che il 3 agosto ha fissato in 22 il numero delle squadre". Così il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. "L'interessata speranza delle 19 squadre, che sperano di escludere ogni altra partecipante, è indifendibile giuridicamente e moralmente (ne trarrebbero un indebito vantaggio economico e sportivo). In tale contesto (...) non resta che fare appello al capo del Coni Giovanni Malagò, affinché con la sua riconosciuta autorevolezza e con l'equilibrio che lo ha sempre contraddistinto, imponga il rispetto delle norme e trovi una soluzione adeguata. Quel che è certo è che questo modo di procedere sta creando problemi giuridici, morali e, Dio non voglia, anche di ordine pubblico", scrive.