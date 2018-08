'Figc non modifichi format Serie B'

ROMA, 11 AGO - La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B, portando le squadre da 22 a 19 già per la stagione entrante. "Il provvedimento - spiega il legale del presidente Gabriele Gravina - risulterebbe in palese contrasto con gli artt. 49 e 50 delle norme organizzative interne della Figc" e in ogni caso la modifica dovrebbe "entra(re) in vigore dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione", quindi eventualmente nella stagione 2019-2020.