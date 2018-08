Milan: Strinic, che sfida a croati Inter

MILANO, 10 AGO - "Sarà bello giocare il derby contro i miei amici croati, soprattutto se vinceremo noi ma non sarà facile perché l'Inter è una squadra molto forte, Perisic, Brozovic, Vrsaljko, sono molto bravi. Ancora non ho parlato con i miei connazionali dell'Inter, ma abbiamo una chat e sicuramente avremo tempo per farlo". Ivan Strinic, durante la conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Milan, non vede l'ora di disputare il derby della Madonnina contro i compagni con cui si è appena laureato vice-campione del mondo". Strinic ammette di avere "un problema al tendine" e di "non essere al 100%" ma conta di tornare al top nel giro di una settimana, per giocarsi il posto con Ricardo Rodriguez: "Abbiamo parlato, è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore, lo conosco bene. Combatteremo per il posto da titolare".