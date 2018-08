Coll.Garanzia, stop su Novara e Catania

ROMA, 10 AGO - Stop alla sentenza che ammette Novara e Catania al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia, presieduto da Franco Frattini. L'1 agosto scorso, la Corte federale d'appello della Figc aveva respinto i ricorsi di Siena, Pro Vercelli e Ternana contro la decisione del Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare) che in precedenza aveva annullato l'impossibilità di ripescaggio per le società che abbiano manifestato problemi amministrativi nelle stagioni 2015-'16, 2016-'17 e 2017-'18.