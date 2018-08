Calcio donne: Fabbricini,parlerò con Lnd

ROMA, 10 AGO - "I club hanno ribadito la volontà forte di andare avanti nel progresso del movimento femminile: questo dovrà essere rivalutato in un prossimo incontro che ritengo di dover chiedere personalmente al presidente della Lnd, ovviamente alla presenza delle società". così il commissario straordinario Figc Roberto Fabbricini dopo l'incontro con i club di calcio femminile di Serie A e Serie B, sulla gestione dei campionati nazionali della stagione 2018/19. "A me la parola sciopero fa ribrezzo - dice - perché non appartiene al mondo dello sport. Le società la pensano allo stesso modo ma come è giusto vogliono chiarezza per andare avanti. Vogliamo la stessa cosa anche noi come federazione e anche la Lega dilettanti". Il commissario dunque un incontro al presidente Lnd Cosimo Sibilia per discutere nuovamente della situazione. Alessandra Signorile, presidente della Pink Bari, in rappresentanza dei club ha sottolineato 'vogliamo restare in Figc perché si è aperto uno spiraglio di crescita più veloce rispetto al passato".