Universiadi: Lentini, lavori al S.Paolo

NAPOLI, 8 AGO - "De Laurentiis dice che il San Paolo è un cesso, ma noi con le Universiadi lo ristruttureremo". Lo ha detto il presidente del Cusi, Lorenzo Lentini, a margine della cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. "Ci sono venti milioni per rifare la pista, l'illuminazione e la ristrutturazione complessiva del San Paolo - ha sottolineato - con il maxischermo e i sediolini nuovi. Ma in generale sugli impianti siamo tranquilli. Lavori di restyling verranno fatti prima delle Universiadi e comunque siamo autosufficienti perché ci sono tantissimi impianti. Ma l'eredità che vogliamo lasciare al territori è la ristrutturazione". Sul villaggio atleti, Lentini ha spiegato che "a Salerno siamo già pronti a partire grazie all'accordo tra Università, Comune e Cusi. Abbiamo messo a disposizione i 2.000 posti letto e le mense universitarie. Ci sono anche la residenza della Federico II a Pozzuoli con 500 posti, e poi abbiamo la disponibilità del porto per le navi".