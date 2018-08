Kepa lascia Bilbao, è portiere più caro

ROMA, 8 AGO - L'Athletic Bilbao ha ufficializzato con un comunicato l'addio al suo portiere Kepa Arrizabalaga. Nella nota viene precisato che i legali del giocatore (formalmente spetta al diretto interessato pagare, e non al suo nuovo club) hanno depositato gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria prevista dal contratto. Kepa, che faceva parte dei 23 della Spagna dell'ultimo Mondiale, diventa quindi il portiere più pagato della storia, battendo il record stabilito appena una ventina di giorni fa da Alisson, per il quale il Liverpool ha pagato 72 milioni di euro alla Roma. Ora l'estremo difensore basco si trasferirà al Chelsea, alla corte di Maurizio Sarri, e quindi il belga Courtois, che non vuole rinnovare con i Blues, realizzerà il desiderio di andare al Real Madrid.