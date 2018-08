Modric posa con terza maglia Real

ROMA, 7 AGO - Non bastassero le parole di Florentino Perez ("Per Modric servono 750 milioni"), il Real cerca di 'blindare' il suo fuoriclasse croato anche via social. Come dimostra la campagna di presentazione della terza maglia per la stagione entrante - pubblicata sui canali ufficiali del club - che vede, tra le altre, la foto Luka Modric con indosso la nuova casacca color arancio. Un modo indiretto, scrivono i giornali spagnoli, per chiarire che il sogno croato resterà probabilmente tale per l'Inter, spettatore interessato al suo cartellino. Nella campagna fotografica, oltre a Modric, compaiono un altro dei grandi protagonisti della Coppa del Mondo in Russia, il francese Raphael Varane che pure l'ha vinta, o il capitano del Real, Sergio Ramos.