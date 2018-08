Bradaric, pronto a far bene col Cagliari

CAGLIARI, 7 AGO - "Sono molto felice di essere a Cagliari, per me è un onore vestire questa maglia e giocare nella serie A italiana. Mi hanno fatto tante proposte, ma la mia prima scelta è stata sempre Cagliari. Il primo impatto è stato bellissimo". Sono le prime parole in rossoblù di Filip Bradaric, classe 1992, centrocampista croato appena acquistato dalla società di Tommaso Giulini. "Ci sono già due giocatori croati, sono sicuro che mi troverò molto bene - ha aggiunto il giocatore incontrando i giornalisti - Srna in Russia, prima della finale, mi ha ulteriormente convinto: mi ha detto di andare a Cagliari e di non perdere quest'occasione perché i tifosi sono magnifici". Indosserà la maglia numero 6, mai utilizzata finora dopo l'addio al calcio di Diego Lopez. "Ho chiesto il permesso, perché so che è appartenuta a un grande giocatore per la storia rossoblù", ha spiegato Bradaric.