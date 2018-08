Courtois verso il Real, Chelsea su Oblak

ROMA, 7 AGO - Il valzer dei portieri è appena cominciato e promette sorprese. Il Chelsea a breve dovrebbe rimanere con la porta 'spalancata', perché Thibaut Courtois è fermamente deciso a tasferirsi nel Real Madrid, come ripete ormai da mesi. Per questo il club di Londra ha già pronti 100 milioni per coprire interamente la clausola rescissoria di Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid. A ore la situazione si sbloccherà, garantisce il Mundo deportivo, dopo che le alternative Alisson - acquistato dal Liverpool - e Reina sono sfumate. Giovedì chiude il mercato inglese e il Chelsea deve accelerare, garantendosi le prestazioni del forte estremo difensore sloveno che si appresta a diventare il più pagato di sempre per il ruolo. Negli ultimi tempi, dalle parti di Stamford Bridge, era circolato il nome di Jordan Pickford, titolare della Nazionale inglese e protagonista ai Mondiali, ma l'Everton ha chiesto 65 milioni per il suo cartellino. Abramovich, a quel punto, ha rotto gli indugi, decidendo di spendere un po' di più.