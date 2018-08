Scaroni, ad Milan? Dopo le vacanze

MILANO, 6 AGO - "Dell'amministratore delegato parleremo dopo le vacanze": il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha confermato che non è imminente la nomina del nuovo manager esecutivo, per cui si fanno i nomi di Umberto Gandini e Ivan Gazidis. Intanto lo stesso Scaroni ha la deleghe ad interim. "Io non pongo scadenze ravvicinate o imperative perché è una scelta importante, da ponderare - ha chiarito il presidente, durante la presentazione di Paolo Maldini -. Certamente non contemplo di andare avanti per troppo tempo con le deleghe totali del Milan. Sono fiducioso che il problema sarà risolto nelle prossime settimane o mesi. Il Milan ai milanisti? A cominciare da me - ha sorriso Scaroni -. Tutti qua sono appassionati milanisti, e vedo Leonardo e Maldini muoversi in questo ambiente con un grande disinvoltura, come se non ne fossero mai usciti".