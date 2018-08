Leonardo, Milinkovic-Savic un sogno

MILANO, 6 AGO - "Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi. Tante squadre stanno sognando, purtroppo oggi non ci è concesso sognare un giocatore di questo valore". Leonardo assicura che un investimento sul serbo della Lazio non è compatibile con i piani del Milan, e che per Rabiot "in questo momento non c'è nessun contatto, anche se è un grandissimo giocatore". "Compatibilmente con Fair play finanziario non ci sarà un top player, e anche l'operazione con la Juventus è avvenuta dentro il Fair play finanziario", ha notato il direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonero, confermando che è vicina la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid: "Ci siamo quasi, è un'operazione che ci ha messo un po' di tempo ma può darsi che andrà a buon fine". A proposito dell'invito via social di Perotti, che ha esortato Suso a raggiungerlo alla Roma, Leonardo ha tagliato corto: "Non ho Instagram. Suso è importantissimo, anche per il futuro e ad oggi non è arrivato niente".