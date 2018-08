Torino, domani sfida al Liverpool

TORINO, 6 AGO - Amichevole internazionale per il Torino, che domani sera affronta il Liverpool di Jurgen Klopp. Un difficile banco di prova, sul quale Walter Mazzarri testerà la tenuta della squadra - gli inglesi sono reduci dalla manita rifilata al Napoli - prima del via ufficiale della stagione. Il tecnico granata ha convocato 21 giocatori. C'è Niang, al suo primo gettone dal rientro dai Mondiali, ma non c'è Ljajic, alla prese con un problema alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Niente Inghilterra anche per Obi, conteso sul mercato dal Parma e dal Celta Vigo, e da Acquah, che ha avuto un permesso per motivi personali. Anche quest'ultimo sembra al passo d'addio, con l'Empoli che spinge per averlo nell'ambito dell'affare che dovrebbe portare Krunic in granata. L'amichevole col Liverpool, come quella della scorsa settimana contro la Chapecoense, sarà trasmessa in diretta su La7, l'emittente televisiva del presidente del Toro Urbano Cairo.