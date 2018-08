Napoli: visite per Malcuit, poi firma

NAPOLI, 6 AGO - Il terzino francese Kevin Malcuit sta svolgendo le visite mediche a Roma, prima del via libera definitivo alla sua firma con il Napoli. Malcuit è arrivato a Villa Stuart in mattinata e dopo l'ok medico firmerà un contratto di quattro anni: il Napoli pagherà 12 milioni al Lille per averlo. Il 27enne sarà l'alternativa a Hysaj sulla fascia destra, dopo l'addio al Napoli di Christian Maggio e dopo la firma raggiungerà la squadra di Ancelotti a San Gallo, in Svizzera, dove oggi arriva anche Dries Mertens, l'ultimo reduce da Mondiali ad unirsi al gruppo azzurro.