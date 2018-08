Inter batte 1-0 il Lione in amichevole

MILANO, 4 AGO - L'Inter torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e batte 1-0 il Lione in amichevole per l'International Champions Cup. Allo stadio Via del Mare di Lecce a decidere la sfida è stato Lautaro Martinez, al terzo gol estivo con la maglia nerazzurra: l'attaccante argentino ha insaccato col mancino un assist di Dalbert al 52'. Ritorno in campo per i reduci dal Mondiale come Vecino e Joao Mario, con il portoghese accolto dai fischi della tifoseria nerazzurra. Prossima amichevole per l'Inter sabato 11 agosto contro l'Atletico Madrid in Spagna.